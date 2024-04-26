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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:45
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek için Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlığı olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 4-2 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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