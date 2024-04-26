Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Bu kapsamda Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde takip ettikleri bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 305,35 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

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