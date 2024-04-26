Havza Belediyesi ücretsiz 1500 meyve fidanı dağıttı

Fidan dağıtımına katılan Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede yeşil alanları arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Halkımızdan isteğimiz, fidanları muhakkak dikmeleri ve diktikleri bu fidanları korumaları. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz. Geçen hafta dağıttımız fidanlar ile dağıtılan fidan sayımız 3 bine ulaştı. İnşallah parklarımızda da ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde vatandaşlara 1500 badem, dut, kaysı, ceviz ve şeftali fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

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