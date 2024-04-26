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        Türk Hava Yolları uçuş ekibi yatılı bölge ortaokulu öğrencileriyle buluştu

        Türk Hava Yolları uçuş ekibi, Geleceğin Kanatları Projesi kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yatılı bölge ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:32 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:35
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        Türk Hava Yolları uçuş ekibi yatılı bölge ortaokulu öğrencileriyle buluştu
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        Türk Hava Yolları uçuş ekibi, Geleceğin Kanatları Projesi kapsamında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yatılı bölge ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Türk Hava Yolları, "Geleceğin Kanatları Projesi" kapsamında havacılık sevgisini dünyanın dört bir yanına yaymak, minik kalplere ilham olmak için yola çıktı.

        Projenin ilk adımı, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yatılı öğrenim gören 125 öğrenci ile buluştu.

        Türk Hava Yolları Samsun satış ofisinin koordinesinde düzenlenen etkinlikte iki kokpit personeli, iki kabin personeli, iki bilet satış memuru, iki uzman yer personelinin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

        Türk Hava Yolları kaptan pilotu Servet Bayram, burada "Pilotlar ne iş yapar, nasıl pilot olunur?" başlığıyla sunum yaptı. Daha sonra öğrencilerin soruları cevaplandı.

        Türk Hava Yollarından gelen misafirlerini türkülerle karşılayan öğrenciler, havacılık sektörüyle yakından temas etmenin mutluluğu yaşadılar.

        Etkinlik sonunda öğrencilere, havacılığın temellerini anlatan bir kitap ve Türk Hava Yolları temalı ürünler hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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