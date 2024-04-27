Türk Kızılay Havza'da kan bağışı kampanyası düzenledi

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Kan bağışında bulunan Havza Belediyesi Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür, kanın acil ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sağlık durumu elveren herkesi kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ile Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin destek verdiği çalışmada 101 ünite kan bağışı toplandı.

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