Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 165 tabanca fişeği ve 3 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
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