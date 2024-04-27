Samsun'da ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen şüpheliyi İlkadım ilçesi Sarıışık mevkisinde durdurdu.
Zanlının üzerinde arama yapan polis, ayakkabısının içine zulalanmış 92,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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