Samsun'da ahırdaki 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir besiciye ait ahırda 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca ısırılarak öldürülmüş, 3 buzağı da yaralanmış halde bulundu.

Dededağ Mahallesi'nde besicilik yapan Murat Boz, sabah saatlerinde ahırına gittiğinde hayvanlarının hareketsiz şekilde yerde yattıklarını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, hayvanların saldırgan hayvanlarca ısırılarak öldürüldükleri belirlendi.