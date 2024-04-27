Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Adreste arama yapan ekipler, 1304 sentetik ecza hapı, 68 uyuşturucu hap, 0,42 gram sentetik uyuşturucu, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 260 lira ele geçirdi.

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