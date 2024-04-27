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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:45
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste arama yapan ekipler, 1304 sentetik ecza hapı, 68 uyuşturucu hap, 0,42 gram sentetik uyuşturucu, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 260 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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