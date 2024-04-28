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        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 28.04.2024 - 09:45
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        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan park, açık iş yeri cadde ve sokak üzerinde, suç olaylarının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

        Yapılan uygulamalarda, iki açık iş yeri, 3 park kontrol edildi.

        Ekipler, asayiş yönünden 188 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, 3 yoklama kaçağını yakaladı.

        Trafik denetlemelerinde ise 41 araç incelendi, 3 araca 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.

        Asayiş ve trafik uygulamalarının farklı yer ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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