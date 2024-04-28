Bafra'da narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

Asayiş ve trafik uygulamalarının farklı yer ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.

Trafik denetlemelerinde ise 41 araç incelendi, 3 araca 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan uygulamalarda, iki açık iş yeri, 3 park kontrol edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde bulunan park, açık iş yeri cadde ve sokak üzerinde, suç olaylarının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

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