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        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:41
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        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı
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        Samsun’un Atakum ilçesinde bir kişi, gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

        Körfez Mahallesi 5078 Sokak’taki bir apartmanda Ertuğrul T. (39) ile, birlikte olduğu Gülcan Güneş (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul T, silahla ateş ederek Gülcan Güneş'i vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ağır yaralanan Güneş'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçan şüpheli, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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