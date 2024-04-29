Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Körfez Mahallesi 5078 Sokak’taki bir apartmanda Ertuğrul T. (39) ile, birlikte olduğu Gülcan Güneş (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Samsun’un Atakum ilçesinde bir kişi, gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

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