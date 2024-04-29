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        Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:43 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:43
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        Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 55 AEE 895 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikametinde seyir halindeyken E.B. yönetimindeki 58 AEC 567 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Y. ile otomobildeki H.Y, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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