Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da Festival Kutlama Komitesi toplantı düzenledi

        Havza ilçesinde gerçekleştirilecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival hazırlıkları kapsamında genişletilmiş toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:49 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Festival Kutlama Komitesi toplantı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza ilçesinde gerçekleştirilecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival hazırlıkları kapsamında genişletilmiş toplantı düzenlendi.

        Havza Belediye Meclisi Salonu'nda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz’in başkanlığında komite üyeleri bir araya geldi.

        Kaymakam Ayvat, festivalin ilçe tanıtımına katkı sunacak şekilde tertip edilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "İnanıyorum ki kültürel değerlerimizin yaşatıldığı güzel bir festival tertip edilecek. Hem kültürel hem de sosyal anlamda uzun zamandır gerçekleştirilemeyen festivali zengin içerik ve katılımın yüksek olacağı şekilde tertip etmenin gayretindeyiz." dedi.

        Belediye Başkanı İkiz ise uzun zamandır festivallerin ülkede yaşanan felaket ve üzücü olaylar nedeniyle iptal edildiğini hatırlatarak, "Yıllardır ilçemizin mahalli bayramı olan 25 Mayıs Atatürk’ü Anma Ve Termal Turizm Festivali'nin göreve gelmemiz ile birlikte yeniden tertip edilmesinin heyecanı ile çalışmalarımıza başladık. Festivalimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz. 20 Mayıs'ta festival yürüyüşü ile başlayarak 26 Mayıs'ta Arslançayır Yaylası'nda bitecek şekilde planlamaktayız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından festivalde düzenlenebilecek etkinlik ve turnuvalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Öte yandan toplantıda güreş ve at yarışı komiteleri belirlenerek, festival takviminin netleştirilmesi amacı ile ileriki bir tarihte toplanma kararı alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Eskortla para anlaşmazlığı cinayetle bitti
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Ergin Ataman'a para cezası!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Öğretmenlere görev yerlerine dönüş hakkı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı
        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı
        Samsunlu sporcular Petank Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz...
        Samsunlu sporcular Petank Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz...
        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Ladik'te 12 gündür kayıp olan kız bulundu
        Ladik'te 12 gündür kayıp olan kız bulundu
        Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı