Samsun'da devrilen ambulanstaki hasta ve refakatçisi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen ambulanstaki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen ambulanstaki 2 kişi yaralandı.
İstanbul’dan Ordu'ya hasta nakli gerçekleştiren G.G. (25) idaresindeki 34 DB 4743 plakalı özel ambulans, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde refüje çıkarak devrildi.
Kazada ambulansta bulunan hasta Z.K. (77) ile refakatçi T.D. (38) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.