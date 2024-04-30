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        Türk Eğitim-Sen Samsun Şubesinden MHP Havza ilçe teşkilatına ziyaret

        Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:05
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        Türk Eğitim-Sen Samsun Şubesinden MHP Havza ilçe teşkilatına ziyaret
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        Türk Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Ziyarette Kamçi ve beraberindekiler, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

        Yüksel, ziyaretlerinden dolayı Kamçi'ye teşekkür ederek, "Milliyetçi ülkücü hareket, tüm teşkilatlarıyla bir bütündür, uyum ve ahenk içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Birlik ve beraberliğin neticesinde ilçemizde Cumhur İttifakı'nın seçim kazanmasında büyük rol oynadık. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece millet kazanacak, devlet kazanacaktır." dedi.

        Kamçi de Yüksel’i 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı olarak gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

        Ziyarette sendikanın Samsun şube başkan yardımcısı Zafer Turan ve Havza ilçe temsilcisi Hasan Koç da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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