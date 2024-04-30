Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli adliyede
Samsun'un Atakum ilçesinde gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Körfez Mahallesi'ndeki bir apartmanda birlikte olduğu Gülcan Güneş'i öldüren Ertuğrul T'nin (39), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü.
Kentte 5078 Sokak'taki apartmanda Ertuğrul T, Gülcan Güneş'i (44) silahla ateş ederek öldürmüş, şüpheli gözaltına alınmıştı.
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