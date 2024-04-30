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        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli adliyede

        Samsun'un Atakum ilçesinde gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:49
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        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli adliyede
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        Samsun'un Atakum ilçesinde gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Körfez Mahallesi'ndeki bir apartmanda birlikte olduğu Gülcan Güneş'i öldüren Ertuğrul T'nin (39), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü.

        Kentte 5078 Sokak'taki apartmanda Ertuğrul T, Gülcan Güneş'i (44) silahla ateş ederek öldürmüş, şüpheli gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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