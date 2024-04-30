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        İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:53
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        İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktar da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’nde durdurulan 2 araçtaki aramada, 83 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda, araç sürücüleri F.K. (41) ile Ş.K. (31) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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