İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’nde durdurulan 2 araçtaki aramada, 83 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktar da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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