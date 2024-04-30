Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti'li Karaaslan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Karaaslan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, emeğin en büyük değer, alın terinin ise ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli gücü olduğuna inandıklarını belirtti.

        Türkiye'nin gelişmesi ve sosyal refahın arttırılması için üretimin önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Üreten, ülkemizin gelişmesi, sosyal refahın artırılması için çalışan işçi ve emekçilerimizin her katkısını büyük Türkiye fotoğrafının en anlamlı parçalarından biri olarak görüyor ve çok değerli buluyoruz. Asırlardır çeşitli toplumlara örnek ve ilham olan medeniyetimizde ve sosyal hayatımızı düzenleyen kültürümüzde emeğin yeri ayrıcalıklı, emeğe hürmet ise önemlidir. Sosyal politika anlayışımızın temelini 'insan' oluşturmaktadır ve birinci önceliğimiz de insana hizmettir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kazanımlarının artırılması noktasında tarihi nitelikte adımlar attık." ifadesini kullandı.

        Çiğdem Karaaslan, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçiler için iyileştirmeler yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İstihdam alanlarını genişletirken yılların meselelerini birer birer çözüme kavuşturduk. Emeğin korunması, çalışma barışının sağlanması, adil bir çalışma ortamının tesis edilmesi, toplumda refah seviyesinin yükselmesi için son 22 yıllık dönemde çok önemli adımlar attık, bugün de aynı anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her alanda yıldızının parlayacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı olacaktır. Bu doğrultuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde daha güçlü, kapsayıcı, sürdürülebilir bir sosyoekonomik kalkınma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Çalışma hayatında mevcut durumun ve geleceğe dair vizyonun ele alındığı, yeni hedeflerin ve politikaların ortaya konulduğu, tüm tarafların katılımı ve katkılarıyla kapsamlı bir istişare ortamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen 13. Çalışma Meclisi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

        Karaaslan, Samsun ve ülke genelinde var gücüyle çalışan, alın terini yüce bir değere dönüştüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ettiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Samsun'da son 5 yılda aşı reddi yüzde 300 artış gösterdi
        Samsun'da son 5 yılda aşı reddi yüzde 300 artış gösterdi
        Durdurulan 2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı
        Durdurulan 2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı
        İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı
        İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı
        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede
        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede
        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli adliyede
        Samsun'da birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli adliyede
        Türk Eğitim-Sen Samsun Şubesinden MHP Havza ilçe teşkilatına ziyaret
        Türk Eğitim-Sen Samsun Şubesinden MHP Havza ilçe teşkilatına ziyaret