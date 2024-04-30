Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, hey yıl olduğu gibi bu yıl da uygun fiyat ve yüksek kaliteli sebze fidesi satışlarına başladıklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanlığı önünde açılan stantta, domates, biber, kabak, kavun ve diğer sebze fideleri 7 lira 50 kuruştan satışa sunuldu.

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