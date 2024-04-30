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        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı

        Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından sebze fidesi satışlarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:00
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        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı
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        Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından sebze fidesi satışlarına başlandı.

        Ziraat Odası Başkanlığı önünde açılan stantta, domates, biber, kabak, kavun ve diğer sebze fideleri 7 lira 50 kuruştan satışa sunuldu.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, hey yıl olduğu gibi bu yıl da uygun fiyat ve yüksek kaliteli sebze fidesi satışlarına başladıklarını söyledi.

        Genç, "Sebze fidesi satışlarımıza Ziraat Odamız bünyesinde başladık. Fide satışlarımızdan faydalanmak isteyen üreticilerimizi odamıza bekliyoruz. Üreten eller hiçbir zaman eksilmesin." dedi.

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