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        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da birçok suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:42
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        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da birçok suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

        Kurugökçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 10 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezası bulunan O.Ç'yi yakaladı.

        O.Ç'nin Samsun 2.Sulh Ceza Hakimliğince "hükümlü veya tutuklunun kaçması", Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği ve Terme 1. Asliye Ceza Hakimliğince, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya kullanmak" ve Terme 1. Asliye Ceza Hakimliğince, "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından arandığı da belirlendi.

        Firari hükümlü, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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