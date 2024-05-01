Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı salıverildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme meselesinden tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı salıverildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme meselesinden tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

        Çetinkaya Mahallesi'nde trafikte tartıştığı Semih A'yı silahla yaralayan Serkan K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bafra'da dün trafikte yol verme meselesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın ardından Serkan K, Semih A'yı tabancayla ateş edip yaralamıştı. Semih A. hastaneye kaldırılmış, Serkan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a...
        Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladı
        Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladı
        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Samsun ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı