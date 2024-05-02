Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Aramada 14 bin 920 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 16 bin bandrolsüz boş makaron, 20 elektronik sigara likiti, 10 manuel sigara sarma makinesi, elektrikli sigara sarma makinesi ile 24 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreste arama yaptı.

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