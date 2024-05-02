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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:00
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreste arama yaptı.

        Aramada 14 bin 920 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 16 bin bandrolsüz boş makaron, 20 elektronik sigara likiti, 10 manuel sigara sarma makinesi, elektrikli sigara sarma makinesi ile 24 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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