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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:13
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 441 sentetik ecza hapı, 75 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan K.K, A.A. ve Ş.C.D. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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