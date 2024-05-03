Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde meslek tanıtımı günü etkinliği düzenlendi

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde kariyer günleri meslek tanıtımı günü etkinliğinde polislik mesleği tanıtıldı.

Lise son sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli meslek gruplarını tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplum destekli polis memuru Özkan Cinbek ile Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Osman Özmen tarafından öğrenciler polislik mesleği ile ilgili bilgi verildi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, merak ettiklerini sorma imkanı buldu.