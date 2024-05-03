Alaçam'da "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi

Etkinlikte orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Alaçam ilçesi Toplu mevkisinde etkinlik düzenlendi.

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