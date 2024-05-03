Alaçam'da "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Alaçam ilçesi Toplu mevkisinde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğindeki etkinliğe daire amirleri, Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile vatandaşlar katıldı.
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