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        Yakakent'te "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:59
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        Yakakent'te "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Yakakent ilçesinde ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar, çevreye atılan çöpleri toplayarak poşete koydu.

        Aydoğdu, doğaya atılan cam, plastik, kağıt gibi atıkların orman yangınına sebep olabildiğine işaret ederek, "Her yıl araçlardan atılan, ormana yakın yerleşim yerlerinde rüzgarlarla ormana sürüklenen, orman yakınında yapılan piknik gibi etkinlikler sonrası bırakılan ve doğaya karışan atıkları hep beraber topladık. 'Orman Benim' kampanyasıyla toplumsal bilincin oluşması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Ormanlar hepimizin emaneti olup hep birlikte korumamız gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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