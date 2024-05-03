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        Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs

        Bafra Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi (ÇTV) birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:46
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        Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs
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        Bafra Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi (ÇTV) birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

        Bafra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emlak vergisi ve iş yeri çevre temizlik vergisi birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresinde ödemeleri önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

        Emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti ise kasım ayında ödenecek.

        Ödeme, Bafra Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile yapılabileceği gibi, e-Devlet ve "www.bafra.bel.tr" sitesinden de gerçekleştirilebilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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