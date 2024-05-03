Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs

Ödeme, Bafra Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile yapılabileceği gibi, e-Devlet ve "www.bafra.bel.tr" sitesinden de gerçekleştirilebilir.

Emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti ise kasım ayında ödenecek.

Bafra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emlak vergisi ve iş yeri çevre temizlik vergisi birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı.

Bafra Belediyesi, emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi (ÇTV) birinci taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

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