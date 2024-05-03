Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı

        Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını gerçekleştirildi.

        BEM-BİR-SEN​​​​​​​ Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, başkan yardımcıları Sabri Keskinoğlu ve Engin Erdal, Havza Belediyesinde sendika üyesi memurları ziyaret ederek, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı, üyelerinin taleplerini dinledi.

        Gayretli, ziyaretlerin sorunları yerinde tespit etme ve sendika üyeleriyle bağları kuvvetlendirme adına önemli olduğunu belirterek, "Bizlerin görevi çalışan ile idareler arasında bağı kuvvetlendirmek, daha verimli işleyiş modelini ortaya koymak. Bu amaçla üyelerimizi yerinde ziyaret ederek birebir görüşmeleri önemsiyoruz. Bizler masa başında değil, sahada sendikacılığı benimsemiş bir sendika olarak üyelerimizin hizmetindeyiz." dedi.

        Üye ziyaretlerinin ardından Gayretli ve beraberindekilerin katılımıyla BEM-BİR-SEN​​​​​​​ Havza Belediye İdari Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıya sendikanın Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Fatih Çeri ile denetim kurulu üyesi Hüdai Baltacı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs
        Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs
        Yakakent'te "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Yakakent'te "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Samsun'u Konya'da temsil edecek oryantiring takımı Havza'dan yolcu edildi
        Samsun'u Konya'da temsil edecek oryantiring takımı Havza'dan yolcu edildi
        Tarım sektörü temsilcilerinden Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        Tarım sektörü temsilcilerinden Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        Salıpazarı'nda "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Alaçam'da "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Alaçam'da "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi