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        Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir itfaiyeci evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:06
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        Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir itfaiyeci evinde ölü bulundu.

        Yenimahalle Mahallesi 3214 Sokak'ta bir apartman dairesinde ikamet eden M.A, kocası Kürşat A'yı (43) banyoda hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başında kanama bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

        Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kürşat A'nın Amasya Merzifon Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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