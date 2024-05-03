Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu

Kürşat A'nın Amasya Merzifon Belediyesinde itfaiyeci olarak görev yaptığı öğrenildi.

Cenaze, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yenimahalle Mahallesi 3214 Sokak'ta bir apartman dairesinde ikamet eden M.A, kocası Kürşat A'yı (43) banyoda hareketsiz halde buldu.

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