Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Mübadele Derneği üyeleriyle buluştu
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesince kentteki bir restoranda düzenlenen programa, Batı Trakyalı Müslüman Türklerin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Tatar ve dernek üyeleri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dernek üyeleri ve Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Doğan, bir süre sohbet ettiği davetlilerle daha sonra fotoğraf çektirdi.
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