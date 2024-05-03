Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Mübadele Derneği üyeleriyle buluştu

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Mübadele Derneği üyeleriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesince kentteki bir restoranda düzenlenen programa, Batı Trakyalı Müslüman Türklerin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Tatar ve dernek üyeleri katıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dernek üyeleri ve Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Doğan, bir süre sohbet ettiği davetlilerle daha sonra fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Komisyon İliç için toplandı
        Komisyon İliç için toplandı
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu
        Samsun'da bir itfaiyeci evinde ölü bulundu
        Banyoda düşüp başını çarpan itfaiyeci öldü; yakınları gözyaşlarına boğuldu
        Banyoda düşüp başını çarpan itfaiyeci öldü; yakınları gözyaşlarına boğuldu
        BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı
        BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı
        Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs
        Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs
        Yakakent'te "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Yakakent'te "Orman Benim" kampanyası etkinliği düzenlendi
        Samsun'u Konya'da temsil edecek oryantiring takımı Havza'dan yolcu edildi
        Samsun'u Konya'da temsil edecek oryantiring takımı Havza'dan yolcu edildi