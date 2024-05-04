Bafra Ovası'nda karpuz fidelerinin dikimine başlandı

Samsun'da, Bafra Ovası'nda ilk karpuz fideleri, toprakla buluşturuldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 350 bin dekar alanda sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Karpuzun kavundan daha maliyetli bir ürün olduğunu belirten Tosuner, "İşçisi, naylon örtüsü, fidesi, ilacı, gübresi, damlama sulaması derken maliyetler yükseliyor. Dekar başına maliyeti 13 ila 15 bin lirayı buluyor." dedi.

Bafra Ovası'nda yaklaşık 120 bin dekar alanda kavun, karpuz ve yaz sebzelerinin üretileceğini anlatan Tosuner, "Çiftçilerin en büyük desteği girdi maliyetlerinde, sınırsız destek verilmesini istiyoruz. 85 milyon nüfuslu Türkiye'nin tüketeceği tüm gıdaları üretecek araziye sahibiz." ifadesini kullandı.

Tosuner, kavun ve karpuzun hava şartlarına bağlı bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Adana Çukurova'dan sonra karpuz ekiminde ikinci ovayız. Toprakla buluşan kavun ve karpuzun hasadı, temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Kavun biraz daha erken çıkıyor. Haziran ve ağustos aylarında havaların iyi olmasını diliyorum." diye konuştu. Şeyhören Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Gedik, mayıs ayı itibarıyla karpuz fidesi diktiklerini dile getirerek, "Ağustos ayında inşallah hasadımızı yapacağız. 90 günde karpuzu büyütüp halka sunacağız. Çiftçimize sağlıklı ve huzurlu bir hasat temenni ederim." dedi.