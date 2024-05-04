Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 61 Yunus Emre Çift), Alim Öztürk (Dk. 61 Schindler), Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 82 Osman Çelik), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 82 Tait), Raman (Dk. 67 Muja), Holse, Moundilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Baniya, Meunier, Umut Güneş (Dk. 70 Fountas), Mendy, Enis Bardhi, Pepe (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 60 Visca), Onuachu (Dk. 70 Enis Destan)
Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Enis Bardhi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Benasser, Dk. 58 Alim Öztürk, Dk, 69 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Schindler, Dk. 85 Osman Çelik (Yılport Samsunspor), Dk. 65 Evren Eren Elmalı, Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)
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