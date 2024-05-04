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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 61 Yunus Emre Çift), Alim Öztürk (Dk. 61 Schindler), Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 82 Osman Çelik), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 82 Tait), Raman (Dk. 67 Muja), Holse, Moundilmadji

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Baniya, Meunier, Umut Güneş (Dk. 70 Fountas), Mendy, Enis Bardhi, Pepe (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 60 Visca), Onuachu (Dk. 70 Enis Destan)

        Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Enis Bardhi (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Benasser, Dk. 58 Alim Öztürk, Dk, 69 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Schindler, Dk. 85 Osman Çelik (Yılport Samsunspor), Dk. 65 Evren Eren Elmalı, Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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