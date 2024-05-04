Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Bu galibiyeti almak çok özel oldu." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu dile getiren Gisdol, "Eminim bugün herkes bu takımı ve taraftarı çok sevdiğimi daha iyi anlamıştır. Bugün taraftarımızla birlikte sahada çok iyiydik. Taktiksel anlamda iki yarıda da çok iyiydik. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyeti almak çok özel oldu. Maçtan önce taktiğimizi belirlemiştik. Rakibin ritim yakalamasını, kendi oyunlarını oynamalarına müsaade etmeyecektik. Rakibe nefes aldırmadık." ifadesini kullandı.

Gisdol, maç öncesinde futbolcularına sahada her zamankinden daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söylediğini dile getirerek, "Oyuncularıma her zamankinden daha fazla koşmaları, mücadele etmeleri gerektiğini söylemiştim. Bunu da çok iyi yaptılar. Sadece Holse ve Marius değil tüm oyuncularımız çok iyi bir performans gösterdi. Tüm takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız son maçlardan dolayı çok üzgün ve kızgındı. Hafta boyunca taktiksel anlamda neler yapmaları gerektiğini anlattık. Tüm futbolcular bugün işlerini en iyi şekilde yaptılar." şeklinde konuştu.