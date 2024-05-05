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        GÜNCELLEME - Samsun'da "Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği"nde horoz dövüştüren 29 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 03:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 03:27
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        GÜNCELLEME - Samsun'da "Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği"nde horoz dövüştüren 29 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tütüncüler Mahallesi'ndeki derneğe ait hayvan koruma ve bakım barınağında, horoz dövüşü yaptırılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Horoz dövüştürülen barınağa baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 29 kişiyi gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

        El konulan horozların veteriner kontrolünün ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

        Şüphelilerden Y.T. (47) D.T. (42) ve A.Y’ye (38) kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan, diğer 26'sına ise kumar oynamaktan işlem yapıldı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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