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        Havza'da ilkokul öğrencilerinden Kültürel Miras Sergisi

        Havza'da Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nda veli, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle hazırlanan Kültürel Miras Sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:05
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        Havza'da ilkokul öğrencilerinden Kültürel Miras Sergisi
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        Havza'da Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu'nda veli, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle hazırlanan Kültürel Miras Sergisi ziyarete açıldı.

        Geçmişten günümüze kullanılan, kıyafetler, spor aletleri, aksesuarlar, oyun araçları, mutfak ve ev eşyaları ile teknolojik aletlerin yer aldığı sergi, Kaymakam Mustafa Ayvat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan tarafından kesilen kurdele ile açıldı.

        Okul Müdürü Seyit Ahmet Kaçar, değerler eğitimi kapsamında düzenlenen sergi ile öğrencilere milli ve kültürel varlıkların önemi ve geçmişten bugüne teknolojik değişimi göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ düzenlenen sergi ile öğrencilerin geçmiş ile bu günü çok daha rahat kıyaslayabileceğini belirterek, "Öğrencilerimin geçmiş ile bugün arasında bağ kurabilmesi ve değerlerimize sahip çıkmaları amacı ile hazırlanan sergimize emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat ise serginin açılmasına katkı veren veli, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "İnşallah açılan bu sergi öğrencilerimizin geçmiş ile bu günü kıyaslamaları ve milli manevi ve kültürel değerlerimizi öğrenerek sahip çıkmanın önemini anlamaları için bir vesile olacaktır." diye konuştu.

        Açılışın ardından Kaymakam Mustafa Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ sergiyi gezerek öğrencilerden ve öğretmenlerden sergi hakkında bilgiler aldılar ve öğrencilerle sohbet ettiler.

        Sergi ziyaretinin ardından sınıfları ziyaret eden Havza Kaymakamı Ayvat öğrenciler ile ders takip ederek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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