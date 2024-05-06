Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da gölete devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafriyat kamyonunun gölete devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da gölete devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafriyat kamyonunun gölete devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Asar Mahallesi'nde Nurettin Şenocak'ın kullandığı hafriyat kamyonu Altınkaya Barajı yakınındaki gölete devrildi.

        Kum ocağında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personeli dalgıç Cüneyt Yavuz Gelgeç tarafından kamyon sürücüsü sudan çıkarıldı.

        Ambulans ekibince yapılan sağlık kontrollerinde sürücünün öldüğü belirlendi.

        Suya batan kamyonun çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

        Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Yapay zeka ile tarımdaki zararlı popülasyonu önceden tespit edilecek
        Yapay zeka ile tarımdaki zararlı popülasyonu önceden tespit edilecek
        Havza'da ilkokul öğrencilerinden Kültürel Miras Sergisi
        Havza'da ilkokul öğrencilerinden Kültürel Miras Sergisi
        Samsun'da Avrupa sinemasının seçkin filmleri sinemaseverlere ücretsiz sunul...
        Samsun'da Avrupa sinemasının seçkin filmleri sinemaseverlere ücretsiz sunul...
        İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
        İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
        Samsun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Samsun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Samsun 8. İnşaat Fuarı sona erdi
        Samsun 8. İnşaat Fuarı sona erdi