GÜNCELLEME 2 - Samsun'da ortaokul öğretmeni boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Saadet Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.