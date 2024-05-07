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        Havza Kaymakamı Ayvat anaokulunu ziyareti etti

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:40
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        Havza Kaymakamı Ayvat anaokulunu ziyareti etti
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaymakam Ayvat, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile birlikte Havza Anaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin durumu hakkında Okul Müdürü Hasan Geyik'ten bilgi aldı.

        Sınıfları tek tek dolaşan Kaymakam Ayvat öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve etkinliklerini takip etti.

        İlçedeki okul öncesi eğitim hakkında bilgiler veren Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, ilçe genelinde okul öncesi okullaşma oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek 639 okul öncesi öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

        Kaymakamı Mustafa Ayvat da okul öncesi eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın eğitim hayatına hazırlanmasında okul öncesi eğitim kurumlarımız önemli rol almakta. Bu kurumlarda eğitim alan öğrencilerimiz eğitim hayatına daha hızlı adapte olmakta. Tüm idareci ve öğretmenlerimize vermiş oldukları eğitimlerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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