Havza'da oksijen tüpü alev alan iş yerinde hasar oluştu

İş yerinde ve içeride bulunan bir araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine ekipler alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde Mecit Demirhan'a ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü alev aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde oksijen tüpünün alev alması nedeni ile hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.