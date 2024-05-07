Samsun'da, Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imzalandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün Samsun'a hayırlı olması dileğinde bulundu.

Doğru ve gerçek habercilik peşinde koşan, halkı en doğru bilgilerle gece gündüz demeden, yorulmadan bilgilendiren basın mensuplarına teşekkür eden Tavlı, dijitalleşmeyle yanlış bilgi ve yalan haberin bilgi güvenliği kavramına yeni bir boyut kazandırdığına dikkati çekti.

Tavlı, protokolle dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, toplumun genelinde nasıl daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmenin amaçlandığını kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da özellikli birtakım şeylerin iyileşmeye başladığı dönemde dezenformasyonun etkisini yükseltmesinin ve kaliteli şekilde artacağının öngörüldüğünü dile getirerek, "Zaman açısından eylemin kendisi çok değerli. Etki değerini yükseltecek iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç var. Bu hem Türkiye'nin hem de dünyadaki mazlum halkların doğru bilgilenmesi, en azından kendilerini güvende hissetmeleri açısından son derece önemli bir proje." dedi.