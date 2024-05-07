Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında polisler anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında polisler anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
"Hayatla Yarışılmaz" özdeyişiyle bir anaokulunun bahçesinde hazırlanan parkurda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Salıpazarı İlçe Emniyet Emirliği Trafik ekiplerinin çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
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