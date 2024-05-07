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        Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında polisler anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:56
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        Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında polisler anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        "Hayatla Yarışılmaz" özdeyişiyle bir anaokulunun bahçesinde hazırlanan parkurda öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

        Salıpazarı İlçe Emniyet Emirliği Trafik ekiplerinin çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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