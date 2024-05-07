Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte fen bilimleri öğretmeni Mehmet Türk koordinatörlüğünde 45 öğrencinin hazırladığı 19 proje sergilendi.

Kaymakam Polat Kara, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, emeği geçenleri tebrik ederek, "Hazırladıkları bilim fuarında düşünceyi geliştirme, zorluklar karşısında çözüm üretme gibi imkanlarla gençlerin ne kadar çözüm odaklı olduklarını yakından görmek, bizleri onurlandırdı." dedi.