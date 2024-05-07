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        Tekkeköy'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Hıdırellez Şenliği'nde eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:30
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        Tekkeköy'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Hıdırellez Şenliği'nde eğlenceli vakit geçirdi.

        Okul müdürü Osman Yaşar'ın önderliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitsel ve sportif oyunlar oynadı.

        Okulun bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan okul müdürü Osman Yaşar, Hıdırellez geleneğinin önemine değinerek, "Kültürümüzde derin izleri olan Hıdırellez'in kent kültürü içerisinde yaşaması son derece önemlidir. Biz de Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi olarak kültür ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, n öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlamak, okul, veli, çevre iş birliğini artırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla bu programı düzenledik." dedi.

        Etkinlik kapsamında okul sporları müsabakaları ve geleneksel oyunlara katılan öğrencilere hediyeler verildi, öğrencilerin hazırladığı zeybek gösterisi sunuldu.

        Daha sonra Hıdırellez'in simgesi olan ateş yakılarak öğrenciler ve öğretmenler üzerinden atladı.

        Programa Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Önder Karaşin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Zekeriya Bülbül, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Ümit Arslan ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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