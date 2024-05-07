Tekkeköy'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Hıdırellez Şenliği'nde eğlenceli vakit geçirdi.

Okul müdürü Osman Yaşar'ın önderliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitsel ve sportif oyunlar oynadı.

Okulun bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan okul müdürü Osman Yaşar, Hıdırellez geleneğinin önemine değinerek, "Kültürümüzde derin izleri olan Hıdırellez'in kent kültürü içerisinde yaşaması son derece önemlidir. Biz de Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi olarak kültür ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, n öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlamak, okul, veli, çevre iş birliğini artırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla bu programı düzenledik." dedi.