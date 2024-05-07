Samsun'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve aynı suçtan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Terme ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

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