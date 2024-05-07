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        Samsun'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:11 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:13
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        Samsun'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve aynı suçtan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Terme ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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