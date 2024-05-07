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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 23:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:30
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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kerim V. (69) yönetimindeki 55 RF 393 plakalı otomobil ile İsmet T. (52) idaresindeki 55 KS 729 plakalı hafif ticari araç, Sarıcalı Mahallesi Prof. Dr. Seyfullah Ediz Sokak kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücü Kerim V. ile hafif ticari araçtaki Fatma Ö. (68) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kerim V'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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