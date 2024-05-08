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        Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:32
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        Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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        Samsun’da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi’nde R.D. (55) ile ağabeyi A.K. (74) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        R.D. yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İhbar üzerine olay yerine giden Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli R.D'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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