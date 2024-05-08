Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi’nde R.D. (55) ile ağabeyi A.K. (74) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
R.D. yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine giden Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli R.D'yi yakaladı.
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