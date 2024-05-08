Samsun'da kaçakçılık operasyonunda çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu bulundu

Adreste yapılan aramada, çelik kasaya gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 457 tabanca fişeği, ile 4 esrarlı sigara ele geçirildi.

Merkez İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu bilgisi alan ekipler, operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti ve silahla işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.