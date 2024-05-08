Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu bulundu

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çelik kasaya gizlenmiş silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti ve silahla işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Merkez İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu bilgisi alan ekipler, operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, çelik kasaya gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 457 tabanca fişeği, ile 4 esrarlı sigara ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan O.D. hakkında "Ateşli Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Samsun'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi
        Samsun'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Samsun'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tekkeköy'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Tekkeköy'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Samsun'da İŞKUR istihdam garantili işbaşı protokolü imzaladı
        Samsun'da İŞKUR istihdam garantili işbaşı protokolü imzaladı