Terme'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

"Hayatla yarışılmaz" sloganıyla yapılan eğitimde vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla broşür dağıtılarak sürücü ve yayalara trafik kuralları hatırlatıldı.

Ekipler, çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde dururken, okul ve yaya geçidi, trafik ışıklarının önemini anlattı.

Trafik Haftası kapsamında Terme Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

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