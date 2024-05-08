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        Terme'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi

        Terme'de, Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi, vatandaşlara trafik kuralları hatırlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:58
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        Terme'de Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik eğitimi verildi
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        Terme'de, Trafik Haftası kapsamında çocuklara trafik eğitimi verildi, vatandaşlara trafik kuralları hatırlatıldı.

        Trafik Haftası kapsamında Terme Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

        Ekipler, çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde dururken, okul ve yaya geçidi, trafik ışıklarının önemini anlattı.

        "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla yapılan eğitimde vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla broşür dağıtılarak sürücü ve yayalara trafik kuralları hatırlatıldı.

        Ekipler, okul servis araçlarını denetleyerek şoförlerin emniyet kemeri takması konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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