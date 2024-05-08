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        Salıpazarı'nın doğal, kültürel ve tarihi yerleri sosyal medya içerik üreticilerine tanıtıldı

        Salıpazarı Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) iş birliğinde ilçenin doğal, kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaretçe gezdirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:22
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        Salıpazarı'nın doğal, kültürel ve tarihi yerleri sosyal medya içerik üreticilerine tanıtıldı
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        Salıpazarı Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) iş birliğinde ilçenin doğal, kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaretçe gezdirildi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından karşılanan sosyal medya içerik üreticileri, Kınalık Yaylası'nı, Çağlayan Takım Şelaleleri'ni ve Garpu Kale'yi gezdi.

        Karaca, Salıpazarı'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirterek, coğrafi olarak dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip ilçenin kurtuluş reçetesinin turizm yatırımlarından geçtiğini vurguladı.

        İlçenin tanıtıma ve turizm dinamiklerinin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyduğunu anlatan Karaca, "Salıpazarı Barajı'mızın tamamlanması, şelalelerimiz, kaya mezarları ve Garpu Kalesi'nin Samsun turizm envanterine kazandırılması şarttır. Gerek bakanlıklar nezdinde gerekse yerel yönetimler olarak Salıpazarı ilçemizi turizme açmak, ekonomik açıdan ilçemize büyük katkılar sağlayacaktır. Salıpazarı Belediyesi olarak bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Büyün paydaşlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Almaz ise Samsun'un kültür ve turizm alanında sahip olduğu değerlerle markalaşmasını ve sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla dünya turizminden alacağı payı artırarak istediklerini dile getirerek, Salıpazarı ilçesinin de tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak için ilgili kurumlarla iş birliği yapacaklarını kaydetti.

        Programa Salıpazarı YEG Derneği Başkanı Hakan Şahin, Salıpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alim Çakır, Mikro Kredi Şube Müdürü Nuray Erensoy ile BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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