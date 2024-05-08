Bafra Ovası'nda tütün fidelerinin dikimine başlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı.

Türkiye'nin verimli ovalarından Bafra Ovası'nda, 77 mahallede tütün yetiştiriciliği yapılıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, 2006 yılına kadar yılda 30-35 bin ton tütün üretilen ovada üreticilerin çoğunun kışlık ve yazlık sebze üretimine yöneldiğini, yıllık tütün üretiminin ise 2 ila 3 bin tona düştüğünü söyledi.

Diğer tarım ürünlerine verilen desteğin tütüne verilmediğini dile getiren Tosuner, "Şu anda 77 mahallede az çok tütün üretiliyor. Tütün zahmetli bir ürün." dedi.