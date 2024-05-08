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        Bafra Ovası'nda tütün fidelerinin dikimine başlandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:39
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        Bafra Ovası'nda tütün fidelerinin dikimine başlandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler tütün fidelerinin dikimine başladı.

        Türkiye'nin verimli ovalarından Bafra Ovası'nda, 77 mahallede tütün yetiştiriciliği yapılıyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, 2006 yılına kadar yılda 30-35 bin ton tütün üretilen ovada üreticilerin çoğunun kışlık ve yazlık sebze üretimine yöneldiğini, yıllık tütün üretiminin ise 2 ila 3 bin tona düştüğünü söyledi.

        Diğer tarım ürünlerine verilen desteğin tütüne verilmediğini dile getiren Tosuner, "Şu anda 77 mahallede az çok tütün üretiliyor. Tütün zahmetli bir ürün." dedi.

        Tütünün kurak araziyi sevdiğine işaret eden Tosuner, Bafra tütününün değerli bir ürün olduğunu, üreticisinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Bakırpınar Mahallesi'nde tütün yetiştiren çiftçilerden Ercan Yüksel de şunları kaydetti:

        "Yeni başladık, bugün 3 dönüm araziye tütün ekimi yaptık. Toplamda 12 dönüm araziye ekim yapacağız. Şubat ayı itibarıyla fidelerimizi yetiştirmeye başladık. Mayıs ayı içinde fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Sözleşmelerimizi düzenlemedik, kararsız bir şekilde çalışıyoruz. Bizim topraklarımız kurak olduğundan tütünden başka bir iş olmuyor. Birkaç tüccarın elindeyiz, istedikleri şekilde bizlere yön veriyorlar, devlet büyüklerimizin tüccarlarla oturup fiyat konusunda emeğimizin karşılığını alacak şekilde değerlendirmelerini istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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